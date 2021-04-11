В Мадриде «Реал» обыграл «Барселону»

В центральном матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» принимал «Барселону».

Как передает Арменпресс, на старте «Эль-Класико» «королевский клуб» использовал свой шанс и вышел вперед. На 13-й минуте отличился Бензема. На 28-й минуте первого тайма Тони Кросс удвоил преимущество, которого добились «сливки». Только на 60-й минуте второго тайма «Барселона» сократила разницу. Мингеза забил гол. Счет игры «Реал» - «Барселона» - 2: 1.

После этого тура «Реал» по-прежнему лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 66 очками. «Барселона» — третья