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Карен Тонаканян отметил вторую победу на профессиональном ринге

Карен Тонаканян отметил вторую победу на профессиональном ринге

Бронзовый призер Европейских игр Карен Тонаканян отпраздновал вторую победу на профессиональном ринге. 

Как  передает Арменпресс, на вечере бокса в Москве армянский боксер в красивом поединке победил Маэму Рофиву, представляющего ЮАР и до этого на профессиональном ринге  завоевал 19 побед, став чемпионом Африки по версии WBA. В поединке с опытным спортсменом Тонаканян провел довольно грамотную борьбу.

Армянский спортсмен постоянно оказывал давление на соперника, имея заметное преимущество во всех раундах и победил единогласным решением судей. Благодаря этой победе Тонаканян значительно улучшил свои позиции в рейтинге профессиональных боксеров. 

Карен Тонаканян дебютировал на профессиональном ринге в декабре прошлого года, победив нокаутом Андрея Исаева из Беларуси, который когда-то был чемпионом Интерконтинентального пояса по версии WBF и IBF, а также чемпионом Азии по версии WBO.


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