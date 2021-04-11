Карен Тонаканян отметил вторую победу на профессиональном ринге

Бронзовый призер Европейских игр Карен Тонаканян отпраздновал вторую победу на профессиональном ринге.

Как передает Арменпресс, на вечере бокса в Москве армянский боксер в красивом поединке победил Маэму Рофиву, представляющего ЮАР и до этого на профессиональном ринге завоевал 19 побед, став чемпионом Африки по версии WBA. В поединке с опытным спортсменом Тонаканян провел довольно грамотную борьбу.

Армянский спортсмен постоянно оказывал давление на соперника, имея заметное преимущество во всех раундах и победил единогласным решением судей. Благодаря этой победе Тонаканян значительно улучшил свои позиции в рейтинге профессиональных боксеров.

Карен Тонаканян дебютировал на профессиональном ринге в декабре прошлого года, победив нокаутом Андрея Исаева из Беларуси, который когда-то был чемпионом Интерконтинентального пояса по версии WBF и IBF, а также чемпионом Азии по версии WBO.