Анонс мероприятий на 12 апреля
17:19, Апрель 10, 2021
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- 10.04-17:19 Анонс мероприятий на 12 апреля
- 10.04-16:18 На берег Калифорнии за 9 дней выбросило четырех погибших китов
- 10.04-16:11 Возле жилых домов в Степанакерте обнаружена кассетная бомба, выпущенная из РК «Смерч»
- 10.04-15:39 Российская туристка погибла в автокатастрофе в Турции
- 10.04-15:18 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта
- 10.04-15:09 Арман Татоян и Ара Абрамян обсудили вопросы защиты прав армян в России
- 10.04-14:48 Трагические события в Мараге - неизлечимая рана в памяти нашего народа. Заявление МИД Армении
- 10.04-14:40 Bloomberg подсчитал число привившихся от COVID-19 в мире
- 10.04-14:35 В Сомали при теракте погибли четыре человека
- 10.04-14:12 Финские ученые разрабатывают вакцину против коронавируса в виде назального спрея
- 10.04-14:04 Температура воздуха понизится на 10-12 градусов
- 10.04-13:50 В России выявили 8 704 заразившихся коронавирусом за сутки
- 10.04-13:43 COVID-19: в Грузии отмечено 506 новых случаев заражения
- 10.04-13:38 Мэр Лос-Анджелеса призвал президента США Байдена признать Геноцид армян
- 10.04-13:36 В Арцахе в общине Иванян будет произведен взрыв обнаруженных боеприпасов
- 10.04-13:20 У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6
- 10.04-13:19 Тяжелоатлет Самвел Гаспарян - чемпион Европы, Арсен Мартиросян - вице-чемпион
- 10.04-12:42 Матч «Ширак» - «Алашкерт» состоится 11 апреля
- 10.04-12:40 Араме представил меломанам новый клип
- 10.04-12:25 Гроссмейстер Айк Мартиросян победил в международном турнире в Сербии
- 10.04-12:15 НОК Армении и России подписали Меморандум о сотрудничестве
- 10.04-12:14 В Джибути пятый раз переизбран на пост президента Исмаил Омар Геле
- 10.04-12:06 МИД Арцаха распространило заявление в связи с годовщиной резни армянского населения поселка Марага
- 10.04-11:30 "Айастани Анрапетутюн". Проблема пленных — в центре внешней и внутренней повестки
- 10.04-11:10 "Айастани Анрапетутюн".. На рынке недвижимости будет исключено двойное налогообложение
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