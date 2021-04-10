Время в Ереване: 11:07:36,   10 Апрель

Возле жилых домов в Степанакерте обнаружена кассетная бомба, выпущенная из РК «Смерч»

Возле жилых домов в Степанакерте обнаружена кассетная бомба, выпущенная из РК «Смерч»

В Брюсовском районе Степанакерта возле домов обнаружена кассетная бомба, выпущенная из реактивной системы залпового огня   «Смерч». 

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах. 

«Саперы в ближайшее время обезвредят ее на месте.  Звук взрыва хотя и не будет громким, но мы призываем вас не беспокоиться, если вы его услышите», - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации