Возле жилых домов в Степанакерте обнаружена кассетная бомба, выпущенная из РК «Смерч»
16:11, 10 Апрель, 2021
В Брюсовском районе Степанакерта возле домов обнаружена кассетная бомба, выпущенная из реактивной системы залпового огня «Смерч».
Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.
«Саперы в ближайшее время обезвредят ее на месте. Звук взрыва хотя и не будет громким, но мы призываем вас не беспокоиться, если вы его услышите», - говорится в сообщении.
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