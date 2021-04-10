Возле жилых домов в Степанакерте обнаружена кассетная бомба, выпущенная из РК «Смерч»

В Брюсовском районе Степанакерта возле домов обнаружена кассетная бомба, выпущенная из реактивной системы залпового огня «Смерч».

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.

«Саперы в ближайшее время обезвредят ее на месте. Звук взрыва хотя и не будет громким, но мы призываем вас не беспокоиться, если вы его услышите», - говорится в сообщении.