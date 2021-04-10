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На берег Калифорнии за 9 дней выбросило четырех погибших китов

На берег Калифорнии за 9 дней выбросило четырех погибших китов

Туши четырех серых китов было найдено в заливе Сан-Франциско. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости. 

Одно из животных было найдено у побережья Сан-Франциско 31 марта, другое - в субботу на берегу морского заповедника Fitzgerald Marine Reserve. Третье серое пятно было обнаружено в бухте в среду. Информация по четвертому пункту поступила в четверг. 

Представители некоммерческой организации «Центр морских млекопитающих» заявили в пятницу, что причиной гибели последней точки стало столкновение с кораблем. Точные причины смерти трех предыдущих пунктов не известны.


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