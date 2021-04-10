Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс закрыта.

«Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. С российской стороны здесь скопилось около 348 грузовиков», - как передает Арменпресс, говорится в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.