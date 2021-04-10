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Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта

Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения  сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. 

«Согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. С российской стороны здесь скопилось около 348 грузовиков», - как  передает Арменпресс, говорится в сообщении  Управления по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.


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