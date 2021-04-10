Арман Татоян и Ара Абрамян обсудили вопросы защиты прав армян в России

10 апреля Защитник прав человека РА Арман Татоян принял президента Союза армян России Ара Абрамяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата Защитника прав человека Армении.

В ходе встречи обсуждались вопросы защиты прав наших соотечественников, постоянно или временно проживающих или работающих в России, и волнующие их вопросы.

В их числе были проблемы, с которыми граждане Армении сталкиваются, находясь на заработках в России.

В ходе встречи были обобщены вопросы, которые были решены в сотрудничестве с Союзом армян России Защитник прав человека, в том числе воссоединение семей в условиях нового коронавируса (COVID-19), проблемы с детьми, посещающими детский сад или школу, с медицинской помощью и т. д. Этот важный опыт совместной работы доказывает свою эффективнлсть уже долгое время.

Арман Татоян особо отметил опыт совместной работы двух структур в разных форматах. В частности, примером лучшей международной практики является совместный прием в Москве наших соотечественников, проживающих или работающих в России, Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой и Защитником прав человека РА. В нем приняли активное участие Чрезвычайный и полномочный посол РА в России Вардан Тоганян и президент Союза армян России Ара Абрамян.

Ара Абрамян также представил программы Союза армян России, направленные на защиту прав армян в России, реализацию которых выразил готовность поддержать Омбудсмен.

В завершение встречи стороны договорились работать по тем же принципам и в будущем, отдавая приоритет вопросам, которые поднимают наши соотечественники или волнуют их. Обсуждались также вопросы дальнейшего развития сотрудничества.