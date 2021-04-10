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Арман Татоян и Ара Абрамян обсудили вопросы защиты прав армян в России

Арман Татоян и Ара Абрамян обсудили вопросы защиты прав армян в России

10 апреля Защитник прав человека РА Арман Татоян принял президента Союза армян России Ара Абрамяна. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата Защитника прав человека Армении. 

В ходе встречи обсуждались вопросы защиты прав наших соотечественников, постоянно или временно проживающих или работающих в России, и волнующие их вопросы. 

В их числе  были проблемы, с которыми граждане Армении сталкиваются, находясь  на  заработках   в России.   

В ходе встречи были обобщены вопросы, которые были решены в сотрудничестве с Союзом армян России Защитник прав человека, в том числе воссоединение семей в условиях нового коронавируса (COVID-19), проблемы  с детьми, посещающими детский сад или школу, с медицинской помощью и т. д. Этот важный  опыт совместной работы  доказывает свою  эффективнлсть уже долгое время.

Арман Татоян особо отметил опыт совместной работы двух структур в разных  форматах. В частности, примером лучшей международной практики является совместный прием в Москве наших соотечественников, проживающих или работающих в России, Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой и Защитником прав человека РА. В нем приняли активное участие Чрезвычайный и полномочный посол РА  в России Вардан Тоганян и  президент Союза армян России Ара Абрамян.  

Ара Абрамян также представил программы Союза армян России, направленные на защиту прав армян в России, реализацию которых выразил готовность поддержать Омбудсмен. 

В завершение  встречи стороны договорились работать по тем же  принципам и  в будущем, отдавая приоритет вопросам, которые поднимают наши соотечественники или волнуют их. Обсуждались также вопросы дальнейшего развития  сотрудничества.


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