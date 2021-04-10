Трагические события в Мараге - неизлечимая рана в памяти нашего народа. Заявление МИД Армении

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением по случаю 29-й годовщины геноцида, совершенного Азербайджаном в отношении мирного населения поселка Марага Мартакертского района Республики Арцах.

Арменпресс представляет заявление Министерства иностранных дел Республики Армения.

«10 апреля исполняется 29 лет со дня геноцида, совершенного Азербайджаном против мирного населения поселка Марага Мартакертского района Республики Арцах.

Азербайджанские войска, вторгшиеся в Марагу, зверски убивали и истязали местных жителей, в том числе и женщин, детей и стариков.

Совершившие преступление удостоились высоких государственных наград, а их командир — звания Национального героя Азербайджана, что свидетельствует о том, что антиармянская геноцидальная политика в Азербайджане поощряется на самом высоком государственном уровне.

Преступления против человечности преступления против человечности не имеют срока давности и должны быть осуждены.

Трагические события в Мараге останутся неизлечимой раной в памяти нашего народа».