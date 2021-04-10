В Сомали при теракте погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли и шестеро пострадали в результате подрыва террориста-смертника на юго-западе Сомали, власти страны осуждают это нападение. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости об этом заявил представитель федерального правительства Мохамед Ибрахим Моалиму.

Чиновник сообщил, что взрыв произошел утром в субботу в одном из кафе в сомалийском городе Байдабо.

По данным полиции, сообщает местный портал Garowe Online, целью атаки был губернатор региона Бай Али Вардере Дайоу. Он выжил и не пострадал.