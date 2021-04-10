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Bloomberg подсчитал число привившихся от COVID-19 в мире

Bloomberg подсчитал число привившихся от COVID-19 в мире

Большую часть имеющихся вакцин от коронавируса получают богатые страны из-за неравномерного распределения препаратов в мире. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости передает Bloomberg.

Согласно подсчетам агентства, в настоящее время по всему миру от COVID-19 привито 5% процентов населения.

Однако при этом 40% от общего количества прививок сделали в 27 обеспеченных странах. Между тем, население этих стран в сумме составляет всего 11% от общемирового.

 


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