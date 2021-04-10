Финские ученые разрабатывают вакцину против коронавируса в виде назального спрея

Финские ученые работают над проектом по разработке собственной вакцины против коронавируса — в виде назального спрея. Результат ожидается в конце года.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Работа над вакциной, финансируемая Финской академией, началась еще весной 2020 года. Специалисты говорят, что было решено выпускать его в виде спрея, так как вирус попадает в организм через дыхательные пути. Профессор Кале Саксела, член команды разработчиков вакцины, сказал, что спрей не только защитит слизистую носа, но и создаст общий иммунитет для всего организма.

Кроме того, Саксела отметил, что для многих людей было бы проще и намного приятнее употреблять просто спрей вместо уколов по вакцинации,, побочные эффекты которой пока не выявлены.

Профессор сообщил также, что они находятся на завершающей стадии тестирования вакцины на животных, после чего они должны получить разрешение на проведение первого клинического испытания.