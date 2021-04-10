Температура воздуха понизится на 10-12 градусов

На территории Армении днем 10 апреля, 11 апреля и 13-14 апреля в большинстве районов температура воздуха постепенно понизится на 10-12 градусов. 15 апреля погода ожидается без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеомониторинга.

Ветер северо-западный, 5-10 м / с, 10-11 апреля местами ожидается усиление до 20-25 м / с. 10-14 апреля температура воздуха постепенно понизится на 10-12 градусов.

Вечером 10 апреля, 11 апреля и 13-14 апреля в Ереване ожидается кратковременный дождь с грозой. 12 и 15 апреля погода будет без осадков. 10-11 апреля ожидается усиление ветра, 17-22 м / с.