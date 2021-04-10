Время в Ереване: 11:07:36,   10 Апрель

Температура воздуха понизится на 10-12 градусов

Температура воздуха понизится на 10-12 градусов

На территории Армении днем 10 апреля, 11 апреля и   13-14 апреля в большинстве районов  температура воздуха  постепенно понизится на 10-12 градусов. 15 апреля погода ожидается без осадков. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Центре гидрометеомониторинга. 

Ветер северо-западный, 5-10 м / с, 10-11 апреля местами ожидается усиление до 20-25 м / с. 10-14 апреля температура воздуха постепенно понизится на 10-12 градусов.  

Вечером 10 апреля, 11 апреля и   13-14 апреля   в Ереване ожидается кратковременный дождь с грозой. 12 и 15 апреля погода будет без осадков. 10-11 апреля ожидается усиление ветра, 17-22 м / с.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации