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В России выявили 8 704 заразившихся коронавирусом за сутки

В России выявили 8 704 заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8 704, до 4 632 688, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 579, до 4 258 279. 

Число летальных исходов возросло на 402, столько же смертей было зарегистрировано днем ранее. Всего от инфекции умерли 102 649 пациентов.

 


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