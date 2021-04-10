Мэр Лос-Анджелеса призвал президента США Байдена признать Геноцид армян

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти призвал президента США Джо Байдена признать Геноцид армян.

"Пора сказать правду. Пора вспомнить трагедии истории, чтобы мы больше не повторяли их. Пора уже всем нам, моему другу президенту Байдену, лидерам Лос-Анджелеса, Соединенным Штатам и всему миру поднять свой голос и провозгласить: «Мы признаем Геноцид армян», - как передает Арменпресс, сказал в видеообращении Гарсетти.

Он отметил, что они чтят память более 1,5 миллиона зверски убитых армян, и заявляют, что всегда будут стоять на стороне справедливости и безопасности армянского народа.

«Мы должны помнить реальность прошлого — во имя лучшего будущего», - сказал он, призывая всех присоединиться к кампании на Change.org под девизом «Да, это был геноцид!», которую уже подписали более 20 000 человек.