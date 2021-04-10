В Арцахе в общине Иванян будет произведен взрыв обнаруженных боеприпасов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах сообщает, что во второй половине дня неправительственная организация по разминированию The Halo trust произведет взрыв обнаруженных боеприпасов на административной территории общины Иванян Аскеранского района.

Как передает Арменпресс, в сообщении говорится, что саперы ГСЧС вместе со российскими коллегами проводят разведывательные работы в лесных массивах близ городов Степанакерт и Аскеран.

«Найденные и опасные для жизни боеприпасы обычно уничтожаются на месте.

Услышав взрывы, не поддавайтесь панике.

Для получения дополнительной информации можете звонить в службу 911», - говорится в сообщении.