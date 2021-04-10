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Тяжелоатлет Самвел Гаспарян - чемпион Европы, Арсен Мартиросян - вице-чемпион

Тяжелоатлет Самвел Гаспарян - чемпион Европы, Арсен Мартиросян - вице-чемпион

Член мужской сборной Армении по тяжелой атлетике Самвел Гаспарян стал чемпионом Европы, а Арсен Мартиросян - вице-чемпионом.

Как  передает Арменпресс, на чемпионате Европы в Москве за медали в весовой категории 102 кг боролись  Арсен Мартиросян и Самвел Гаспарян. 

 В рывке Арсен Мартиросян сначала поднял 165 кг, затем 171 кг, но не осилил 175 кг. Он 4-й в этом виде борьбы. В толчке Мартиросян в первом подходе поднял 205 кг, затем 209 кг, но не поднял 212 кг. Он стал бронзовым призером в толчке. В парном разряде Арсен Мартиросян зафиксировал результат в 380 кг и стал серебряным призером чемпионата Европы. 

Самвел Гаспарян из Гюмри удержал над головой 171 кг, 176 кг, но не поднял 178 кг. В этой гонке он выиграл малую серебряную медаль. В двоеборье Гаспарян сначала удержал над головой  209 кг, а затем 214 кг. Он выиграл малую золотую медаль.


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