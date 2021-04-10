Матч «Ширак» - «Алашкерт» состоится 11 апреля

Матч 19-го тура Премьер-лиги Армении по футболу «Ширак» - «Алашкерт» состоится 11 апреля в 15:00 часов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

Встреча должна была состояться 9 апреля, но была отложена из-за форс-мажорных обстоятельств.

Накануне в рамках 19-го тура чемпионата Армении по футболу встретились «Ной» и «Пюник». Обеим командам не удалось забить в основное время. Действующий обладатель кубка Армении - «Ной», выиграл на 90 + 4-й минуте дополнительного времени. Гол Владимира Азарова стал победным для его команды.