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Матч «Ширак» - «Алашкерт» состоится 11 апреля

Матч «Ширак» - «Алашкерт» состоится 11 апреля

Матч 19-го тура Премьер-лиги Армении по футболу «Ширак» - «Алашкерт» состоится 11 апреля в 15:00 часов. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.  

Встреча должна была состояться 9 апреля, но была отложена из-за форс-мажорных обстоятельств. 

Накануне в рамках 19-го тура чемпионата Армении по футболу встретились «Ной» и «Пюник». Обеим командам не удалось забить в основное время. Действующий обладатель кубка Армении - «Ной», выиграл на 90 + 4-й минуте дополнительного времени. Гол Владимира Азарова стал победным  для его команды.


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