НОК Армении и России подписали Меморандум о сотрудничестве

Национальные олимпийские комитеты Армении и России подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении.

Председатели национальных олимпийских комитетов Российской Федерации Станислав Поздняков и Гагик Царукян подписали Меморандум о сотрудничестве. Это обусловило организацию совместных сборов, тренировок, онлайн-семинаров, обмена опытом и других мероприятий для специалистов, тренеров, спортсменов спортивных федераций, спортивных сооружений, спортивных ведомств двух стран — в форме взаимных визитов.

Меморандум, подписанный сторонами 9 апреля2021 г. , будет действовать четыре года.