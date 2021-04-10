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НОК Армении и России подписали Меморандум о сотрудничестве

НОК Армении и России подписали Меморандум о сотрудничестве

Национальные олимпийские комитеты Армении и  России подписали меморандум о сотрудничестве. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. 

Председатели национальных олимпийских комитетов Российской Федерации Станислав Поздняков и Гагик Царукян подписали Меморандум о сотрудничестве. Это обусловило организацию совместных сборов, тренировок, онлайн-семинаров, обмена опытом и других мероприятий для специалистов, тренеров, спортсменов спортивных федераций, спортивных сооружений, спортивных ведомств двух стран — в форме взаимных визитов. 

Меморандум, подписанный сторонами 9 апреля2021 г. , будет действовать четыре года.


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