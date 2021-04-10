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В Джибути пятый раз переизбран на пост президента Исмаил Омар Геле

В Джибути пятый раз переизбран на пост президента Исмаил Омар Геле

Действующий президент Джибути Исмаил Омар Гелле набрал на прошедших в стране выборах 98,58%. Предварительные результаты голосования озвучил глава МВД страны. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС. 

На президентских выборах баллотировались два кандидата. Второй - независимый кандидат, 56-летний бизнесмен Закария Исмаил Фарах, получивший 2,59 процента голосов. 

Это будет пятый срок 73-летнего Геле. Впервые он занял пост президента в 1999 году, затем был переизбран в 2005, 2001 и 2016 годах.


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