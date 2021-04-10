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МИД Арцаха распространило заявление в связи с годовщиной резни армянского населения поселка Марага

МИД Арцаха распространило заявление в связи с годовщиной резни армянского населения поселка Марага

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением по случаю годовщины массовых убийств армянского населения в поселке Марага. 

Арменпресс представляет заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах.

«10 апреля 1992г. вооруженные силы Азербайджана совершили геноцид населения армянского поселка Марага Республики Арцах.

Вторгшись в Марагу, азербайджанские войска совершили жестокие убийства и  пытки мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков.  Азербайджанские военнослужащие обезглавили 45 человек,  некоторых сожгли,  более 100 женщин и детей были взяты в плен.

Преступники удостоились высоких государственных наград, а их командир - звания Национального героя Азербайджана, что является свидетельством того, что политика геноцида и армянофобии в Азербайджане поощряется на самом высоком государственном уровне.  

События в Мараге  стали логическим продолжением  регулярных и скоординированных репрессий и геноцидальных действий Азербайджана  в отношении армянского населения.

Преступления против человечности не имеют срока давности. Преступники должны быть привлечены к ответственности и понести суровое наказание».


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