МИД Арцаха распространило заявление в связи с годовщиной резни армянского населения поселка Марага

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением по случаю годовщины массовых убийств армянского населения в поселке Марага.

Арменпресс представляет заявление Министерства иностранных дел Республики Арцах.

«10 апреля 1992г. вооруженные силы Азербайджана совершили геноцид населения армянского поселка Марага Республики Арцах.

Вторгшись в Марагу, азербайджанские войска совершили жестокие убийства и пытки мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков. Азербайджанские военнослужащие обезглавили 45 человек, некоторых сожгли, более 100 женщин и детей были взяты в плен.

Преступники удостоились высоких государственных наград, а их командир - звания Национального героя Азербайджана, что является свидетельством того, что политика геноцида и армянофобии в Азербайджане поощряется на самом высоком государственном уровне.

События в Мараге стали логическим продолжением регулярных и скоординированных репрессий и геноцидальных действий Азербайджана в отношении армянского населения.

Преступления против человечности не имеют срока давности. Преступники должны быть привлечены к ответственности и понести суровое наказание».