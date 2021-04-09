Армяно-российские отношения должны развиваться, исходя из формулы «миссии на двоих». Армен Саркисян

Президент Республики Армен Саркисян дал интервью российскому агентству Sputnik.



Sputnik Армения- Власти Армении заявили о необходимости очередной конституционной реформы. По их мнению, осенью следует провести референдум и вернуться к полупрезидентской форме правления. Как вы относитесь к данной инициативе?

Любая инициатива направленная на системные изменения может только приветствоваться. Я многократно говорил о том, что действующая Конституция, написанная еще в 2015 году, не позволяет создать сбалансированную систему государственного управления. Львиная доля власти принадлежит исполнительной власти в лице премьер-министра, а другие институты лишены серьезных механизмов ее сдерживания. Ведь реальная демократия – это не власть большинства или меньшинства, это сбалансированная система власти, которая должна правильно и эффективно управлять общенациональным потенциалом. Что касается возвращения к полупрезидентской форме правления, хотелось бы подчеркнуть следующее – важна не сама форма, а то каким содержанием оно будет наполнено. Нынешняя форма правления по своим формальным признакам тоже не так плоха и звучит очень вдохновляющее- парламентская республика. Но когда мы начинаем анализировать ее конструкцию, то обнаруживаем, что она далека от парламентаризма. Яркое тому доказательство- действующая Конституция. Поэтому, если речь идет о содержательных реформах - я это поддерживаю, а если все будет происходить по формуле «перемены мест слагаемых» то как исвестно- сумма не изменится.

Sputnik Армения- Парламентские выборы намечены на июнь. Предлагаемая властями конституционная реформа, предположительно, станет темой референдума осенью. Не кажется ли вам, что порядок в данном случае нелогичен? Если в стране назрела необходимость внесения изменений и в конституцию, и в ИК, то какой смысла проводить выборы в июне?

Любой политический процесс имеет свою логику. В данном случае логичен порядок, при котором сначала проводятся системные реформы, это требует значительных, качественно - количественных ресурсов. Лишь по итогам этих реформ, включая изменение Конституции, можно проводить выборы, которые будут иметь содержательный характер. В противном случае мы получаем ситуацию, когда выборы проводятся ради самих выборов. Я не вижу в этом инструментария по выводу страны из политического, экономического, социального и самое главное – морально -психологического кризиса. Ведь именно в этом заключается наша задача- перезагрузить государство и нацию. И все наши действия, на мой взгляд, должны быть направлены на ее решение.

Sputnik Армения- Вне зависимости от результатов июньских выборов новому или старому кабинету министров придется решать назревшие проблемы, которые сейчас и определили линию раскола армянской элиты. Могли бы Вы назвать три первоочередные задачи, которые требуют немедленного и радикального решения?

Главная задача- это восстановление жизнеспособности государства и формирование дорожной карты, которая позволит начать содержательный процесс национального и государственного строительства. Это может показаться Вам слишком размытым, но реальность в том- что отдельные проблемы возникают и будут постоянно возникать, пока не будут найдены решения фундаментальным проблемам. Армения и армянская нация абсолютно дезориентированы и это объективно, ведь нет ни миссии, ни видения будущего, ни понимания своего места в регионе и в мире. Поэтому мы живем от пожара к пожару и постоянно думаем о том, почему эти пожары возникают и как их тушить.

Сегодня такая философия существования губительна и ведет к пропасти, нужно из режима выживания переходить в режим превентивного созидания. Это означает, что Армения должна знать, уметь предвидеть и превентивно сдерживать как внутренние, так и внешние угрозы.

Sputnik Армения- Осенняя война резко изменила ситуацию вокруг Карабаха. Но, по факту, глобально, конфликт с Баку так и не разрешен. НКР остается непризнанной. Остались занятые друг у друга территории и анклавы на севере и юге. Власть –нынешняя, новая или обновленная, будет когда-нибудь решать эти вопросы?

Я много раз говорил, что окончательно е разрешение этого конфликта возможно исключительно после анализа ее первопричин и преодолению их последствий. А эти причины имеют многослойную природу. Факт в том, что незрелая и недальновидная национально-географическая политика раннего советского руководства создала бомбу замедленного действия. Она взрывалась в конце 80-х и привела к этническим чисткам армянского населения и кровопролитной войне. Важно понять, что война не была выбором армянской стороны – она была навязана уже азербайджанским военно - политическим руководством. Независимость тоже не была хотелкой арцахских армян - она стала безальтернативным инструментом выживания с одной стороны и гарантией сдерживания потенциальной агрессии - с другой. Как можно находить реальные модели урегулирования, не принимая во внимание эти сущностные вопросы. Кстати говоря, об этом заявил и Президент Владимир Путин, подчеркнув важность принятия во внимание исторические особенности - включая и геноцида армян 1915 года.



Sputnik Армения- Среди первых лиц армянского государство, Вы наиболее опытный политический деятель, - известный и уважаемый в России. На ваш взгляд, чего не хватает в армяно -российских двухсторонних отношениях сегодня?

Я считаю, что армяно - российские отношения должны развиваться исходя из формулы «миссии на двоих». К примеру миссия первая:- эта миссия, на мой взгляд, заключается в создании условий для укрепления мира и стабильности в нашем регионе, в Большой Евразии и во всем мире. Армянские и российские народы прошли через сотни исторический испытаний, включая две Мировые войны, и поэтому более всех заинтересованы в конструировании новой системы международных отношений, которая бы могла адекватно отвечать на надвигающиеся вызовы и угрозы.



Россия –великая ядерная держава с давними имперскими традициями, Армения- небольшая республика, обладающая гигантским потенциалом. Речь идет о Диаспоре, которая чрезвычайно хорошо интегрирована в общественно - политическую жизнь большинства стран мира - от Сан - Франциско до Канберры. Скажу Вам больше, мир вступает в эпоху, когда на первый план выйдут сетевые государства и Армения имеет все шансы стать таковой. В свою очередь Россия должна определиться с тем, какую Армению она хочет видеть. Первая – это ослабленная и крайне зависимая страна, где идет постоянная борьба узких групп влияния, либералов, националистов, радикалов и популистов, ищущих расположения «старшего брата». Вторая – это сильная Армения, которая использует все имеющиеся у нее ресурсы и потенциалы для укрепления своего авторитета и своего союзника и продвижения ее интересов. Однако это справедливо только в случае, если оба воспринимают защиту интересов союзника как свои собственные. А также если эти отношения базируются на доверии и предсказуемост