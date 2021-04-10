На автодороге Степанцминда-Ларс с российской стороны скопилось 348 грузовиков
10:50, 10 Апрель, 2021
МЧС РА сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги.
Как передает Арменпресс, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта. С российской стороны здесь скопилось около 348 грузовиков
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