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На автодороге Степанцминда-Ларс с российской стороны скопилось 348 грузовиков

На автодороге Степанцминда-Ларс с российской стороны скопилось 348 грузовиков

МЧС РА  сообщает, что на территории Армении есть закрытые  автодороги.

Как  передает Арменпресс, в Арагацотнской области закрыты   дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич. 

Согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта. С российской стороны здесь скопилось около 348 грузовиков


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