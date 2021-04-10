"Айастани Анрапетутюн". Проблема пленных — в центре внешней и внутренней повестки

«Для многих семей в Армении война, начавшаяся 27 сентября прошлого года, еще не окончена, наоборот — стала более жестокой и болезненной. Сегодня многие семьи ищут пропавших, без вести военнослужащих, и многие с надеждой ждут своих детей и родственников, находящихся в азербайджанском плену. Пожалуй, невозможно описать словами боль, которую испытывают наши соотечественники. Ведь каждый день они чувствуют и осознают те бесчеловечные пытки, которым подвергаются их родственники в азербайджанских тюрьмах, и каждый раз часть в них умирает частичка души.

8 апреля распространилась информация о том, что на родину возвращается группа заключенных, но, как выяснилось, самолет из Баку прибыл в Ереван без них. После окончания войны азербайджанская сторона не раз пыталась занять стратегические позиции в ряде частей Арцаха, а также в пунктах, граничащих с Арменией. Азербайджанская сторона регулярно говорит о захвате Красного рынка, который, кстати, имеет большое значение с точки зрения контроля дороги в Шуши. Посягательства на территориальную целостность Республики Армения и Республики Арцах показывают, что Азербайджан не собирается останавливаться, и одним из самых удобных средств — манипулирование возвращением пленных ...»

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