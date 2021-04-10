"Айастани Анрапетутюн".. На рынке недвижимости будет исключено двойное налогообложение

«Факт, что особенно в Ереване цены на недвижимость достаточно высоки, к тому же имеют тенденцию к росту. Оказывается, на их ценообразование влияет не только рыночный фактор спроса-предложения, но и действующая налоговая система продажи недвижимости.

Согласно действующим нормам, приблизительная стоимость недвижимости рассчитывается на основе средней рыночной стоимости сделок на рынке, которая, по сути, уже включает суммы НДС. В результате, при расчете вышеуказанных значений, получается, что сумма НДС, включенная в примерную рыночную стоимость недвижимости, включается в базу налогообложения НДС. Это искусственно увеличивает стоимость собственности, с другой стороны, противоречит общей логике этих видов налогов ... »

Полностью текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты