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По траектории истории

По траектории истории

- 11 апреля 1910 г. был подписан Буэнос-Айресский договор, который предусматривает признание авторских прав,   

- 11 апреля 1935 года флаг со свастикой был установлен как государственный флаг Германии, впоследствии он стал одним из символов фашизма. 

- 11 апреля 1947 года в США состоялась премьера, пожалуй, единственного циничного фильма Чарли Чаплина «Месье Верду».

 - 11 апреля 145 года родился Септимий Север, Римской император в 193-211 гг.,   (умер в 211 г.). 

- 11 апреля 1822  года турки устроили резню греков  на греческом острове Хиос – Хирсскую резню, в результате чего погибло около 25000 человек. 

- 11 апреля 1909   года в Израиле, на берегу Средиземного моря, был основан город, впоследствии ставший Тель-Авивом. 

 

М. А.

 


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