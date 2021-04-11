По траектории истории

- 11 апреля 1910 г. был подписан Буэнос-Айресский договор, который предусматривает признание авторских прав,

- 11 апреля 1935 года флаг со свастикой был установлен как государственный флаг Германии, впоследствии он стал одним из символов фашизма.

- 11 апреля 1947 года в США состоялась премьера, пожалуй, единственного циничного фильма Чарли Чаплина «Месье Верду».

- 11 апреля 145 года родился Септимий Север, Римской император в 193-211 гг., (умер в 211 г.).

- 11 апреля 1822 года турки устроили резню греков на греческом острове Хиос – Хирсскую резню, в результате чего погибло около 25000 человек.

- 11 апреля 1909 года в Израиле, на берегу Средиземного моря, был основан город, впоследствии ставший Тель-Авивом.

М. А.