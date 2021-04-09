Лидер КНДР Чен Ын призвал граждан готовиться к тяжелым временам

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к тяжелым временам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на русскую службу Би-Би-Си, на партийной конференции он сравнил нынешнюю ситуацию в стране с разрушительным голодом 1990-х годов, в результате которого, по разным оценкам, погибли до 3 миллионов человек.

Причина бедственного положения - почти полная остановка торговли с Китаем из-за закрытых на время пандемии коронавируса границ и международные санкции из-за ядерной программы Пхеньяна.

Лидер Северной Кореи призвал чиновников быть готовыми к "Трудному походу". Этот эвфемизм власти страны впервые использовали в середине 90-х, когда Северная Корея осталась без поддержки Советского Союза, который на тот момент распался. В стране начался голод, а борьбу с ним назвали "Трудным походом".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к тяжёлому кризису, сообщает Би-би-си. Такое признание – редкое для такой авторитарной страны – он сделал на фоне предупреждений со стороны международных правозащитников. Они рассказали о том, что КНДР сталкивается с острой нехваткой продовольствия и экономической нестабильностью.

Выступая на партийной конференции, Ким, по всей видимости, сравнил нынешнюю ситуацию с голодом 1990-х годов. Для облегчения бедственного положения населения он призвал чиновников готовиться к "Трудному маршу". Этот термин используется официальными лицами Пхеньяна в качестве характеристики голода середины 1990-х годов, когда из-за нехватки продовольствия погибли от 600 тысяч до двух миллионов северокорейцев.