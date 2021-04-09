Глава МОНКС Армении и министр науки и высшего образования РФ обсудили вопросы сотрудничества

В рамках визита в Москву министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян 9 апреля встретился с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи министры подчеркнули важность армяно-российского сотрудничества в области высшего образования, науки и подчеркнули необходимость укрепления двусторонних отношений, дальнейшего развития дружественных связей, а также обсудили ряд вопросов сотрудничества, направленных на реализацию совместных программ в сфере науки и высшего образования.

Ваграм Думанян и Валерий Фальков также коснулись стипендиальной программы, реализуемой в рамках Межгосударственной программы, которая дает молодым людям возможность получать высшее образование в ведущих университетах Армении и России в рамках двустороннего сотрудничества.

Министры также коснулись перспектив развития созданных в Армении с участием российской стороны вузов и филиалов российских вузов.

Министр науки и высшего образования РФ Фальков сообщил, что в 2021 году образовательная программа «Математика» будет организована в образовательном центре «Сириус» в Сочи, а 6-14 июля 2022 года в Санкт-Петербурге состоится Международный математический конгресс. Он пригласил министра Думаняна принять участие в этих двух важных мероприятиях.

Министры также обсудили возможности и проблемы сотрудничества в области науки. Было отмечено, что реализация совместных программ также будет способствовать обеспечению новых научных разработок. Министр науки и высшего образования Российской Федерации В. Фальков отметил, что Российский научный фонд реализует грантовые программы, и он будет рад, если армянские учебные заведения также примут участие в конкурсах на эти проекты.

По итогам встречи достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере высшего образования и науки за счет реализации новых программ, обмена опытом и информацией.