Еще одно доказательство участия террористов в войне против Арцаха: акция протеста в Африне

Боевики протурецкой террористической группировки «Сулейман Шах», участвовавшие на стороне Азербайджана в войне против Арцаха, провели акцию протеста в Африне, требуя выплаты зарплаты, которую они не получают уже несколько месяцев.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ANFnews, они обвиняют своего командира Абу Хамша, который, по мнению боевиков, присвоил деньги, полученные от турецких спонсоров. Наемники поделились видео протеста в Telegram-канале.

«Мы отправились в Нагорный Карабах вместе с турецким государством. У нас есть шахиды. Бригадный генерал Абу Хамша забрал наши деньги. У нас даже нет денег на еду. Мы этого не принимаем», - сказал один из наемников.