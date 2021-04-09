Национальная сборная Армении по футзалу проиграла России

9 апреля в Ереване состоялся матч пятого тура группового этапа квалификации Евро-2022 между сборными Армении и России. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, национальная сборная Армении проиграла действующим вице-чемпионам мира со счетом 2:5.

Армения - Россия - 2:5 (0:3)

Ереван, Технический центр ФФА/Академия футбола

Судья: Алем Байрович (Босния и Герцеговина)

Авторы голов: Афанасьев, 7'55 ", 19'59", Асланян (автогол), 9'33", Кудзиев, 35'42", Соколов, 37'36" (Россия), Асланян, 27'34" (Армения).

Армения:

Луан Барбоса, 6. Никита Хромых, 7․ Владимир Саносян, 8․ Денис Неведров, 13․ Артур Мелконян.

Запасные: 1. Артур Мкртчян, 16. Артем Закарян, 2. Акоп Узунян, 4․ Рафик Багдасарян, 9․ Саркис Маргарян, 11․ Гарегин Машумян, 15. Давид Асланян (к), 18. Рафик Меликян.

Главный тренер: Рубен Назаретян.

Россия:

Дмитрий Путилов, 10 Робиньо, 15. Ришат Котляров, 18. Андрей Афанасьев, 19. Иван Чишкала.

Запасные: 12. Альберт Цайдер, 3. Янар Асадов, 4. Антон Соколов, 5. Руслан Кудзиев, 7. Иван Милованов, 8. Эдер Лима, 9. Сергей Абрамов (к), 13. Сергей Абрамович, 17. Артем Антошкин.

Главный тренер: Сергей Скорович.