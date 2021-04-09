Почетное консульство Армении в Казахстана прокомментировало дело Айка Тертеряна

Разъяснения по делу почетного консула Армении Айка Тертеряна в Актюбинской области Казахстана будут даны по окончании судебного процесса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает офис почетного консула Армении в Казахстане.

«Офис почетного консула Армении в Казахстане относительно домашнего ареста почетного консула Армении в Актюбинской области Айка Тертеряна сообщает, что судебный процесс, который касается личной экономической деятельности почетного консула, продолжается. Разъяснения по делу будут даны после окончания судебного разбирательства», - говорится в сообщении.

Ранее казахстанские СМИ сообщали, что почетный консул Армении в Актюбинской области Казахстана Айк Тертерян обвиняется в нарушении экологического законодательства.