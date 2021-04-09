Путин и Эрдоган обсудили проблематику урегулирования в Нагорном Карабахе

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в ходе встречи была затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе.

Были обсуждены и другие вопросы.