Время в Ереване: 11:07:36,   9 Апрель

Путин и Эрдоган обсудили проблематику урегулирования в Нагорном Карабахе

Путин и Эрдоган обсудили проблематику урегулирования в Нагорном Карабахе

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в ходе встречи была затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. 

Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе.

Были обсуждены и другие вопросы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации