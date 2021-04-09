Завершились азербайджано-турецкие оперативно-тактические учения
18:28, 9 Апрель, 2021
Завершились проводимые в Азербайджане оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в ходе совместных учений было проверено взаимодействие оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, усовершенствованы навыки принятия военных решений и способности проявления инициативы и управления у командиров оперативных подразделений.
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