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Завершились азербайджано-турецкие оперативно-тактические учения 

Завершились азербайджано-турецкие оперативно-тактические учения 

Завершились проводимые в Азербайджане оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в ходе совместных учений было проверено взаимодействие оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, усовершенствованы навыки принятия военных решений и способности проявления инициативы и управления у командиров оперативных подразделений.


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