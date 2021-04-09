Омбудсмен Армении обратился в Комитет министров СЕ по вопросу возвращения пленных

Защитник прав человека обратился в Комитет министров Совета Европы по вопросу немедленного возвращения всех военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане. Об этом сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью аппарата Защитника прав человека Армении.

Представленный специальный отчет связан с тем фактом, что 9 марта 2021 года ЕСПЧ направил публичное уведомление в Комитет министров, заявив, что правительство Азербайджана не соблюдает сроки, установленные Судом по делам удерживаемых лиц, и предоставляет суду общую и ограниченную информацию.

В отчете Защитника прав человека Армении указано, что поведение властей Азербайджана грубо нарушает международные требования, представляя пленных «террористами» или «диверсантами».

Все военнослужащие армянской стороны и гражданские лица и были захвачены в плен азербайджанскими вооруженными силами в ходе текущего, продолжающегося вооруженного конфликта, поэтому все они являются военнопленными, они должны быть немедленно освобождены, возвращены на родину без каких-либо политических или других предварительных условий.

«Власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют этот процесс, грубо нарушая права заключенных и их семей, причиняя им страдания и создавая напряженность в обществе.

Совершенно предосудительно, что власти Азербайджана не публикуют реальное количество пленных армянской стороны, незаконно удерживаемых в их стране. Они причиняют двойные страдания семьям пропавших без вести, поскольку ситуация для них становится все более неопределенной, и это на фоне того, что власти Азербайджана постоянно препятствуют поиску и обнаружению тел.

Абсолютную актуальность этих вопросов следует также рассматривать в контексте политики ненависти и враждебности по отношению к армянам на государственном уровне.

В обращении в Комитет министров Совета Европы содержится подробный анализ международных требований в области прав человека, приводятся конкретные примеры нарушений прав человека и поднимается вопрос о поддержке немедленного возвращения пленных.

При этом Защитник прав человека Армении особо отмечает, что государственные органы и должностные лица Армении обязаны обеспечивать надлежащую связь с семьями пленных, пропавших без вести, предоставлять им исчерпывающую информацию, действовать системно, а также обращать внимание на собственные слова, чтобы исключить какую-либо напряженность», - говорится в заявлении.