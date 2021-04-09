Черногория продлила безвизовый режим для россиян
Власти Черногории продлили режим безвизового въезда для граждан РФ до 31 октября. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД РФ.
"Согласно документу, граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы", - говорится в сообщении министерства.
Как отметили в МИД РФ, для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта. При этом для поездки с целью работы и учебы по-прежнему необходимо оформлять соответствующую визу.
В конце марта правительство Черногории сообщило, что обсуждает план по снятию ограничений и возобновлению иностранного туризма летом 2021 года. Сейчас прибывающим иностранцам необходимо предъявить один из трех документов: справку с результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, справку с положительным результатом анализа на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса, в том числе российской вакциной "Спутник V".
Прямое авиасообщение с Черногорией пока не возобновлено.
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