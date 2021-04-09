Сурен Папикян представил новоназначенного губернатора Тавуша

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян представил аппарату администрации Тавуша новоназначенного губернатора Айка Галумяна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

На встрече присутствовали министр высокотехнологичной промышленности Айк Чобанян, руководители областных структур общин, подведомственных организаций, инспекционных органов.

Министр выразил благодарность Айку Чобаняну за вклад в развитие области за период его пребывания на должности, и особенно за действенные усилия по решению стоящих перед приграничной областью вызовов в военное и послевоенное время.

Сурен Папикян пожелал Айку Чобаняну успехов в его дальнейшей работе.

Поздравив губернатора Айка Галумяна, министр поблагодарил его за проделанную работу на посту мэра Иджана, выразил уверенность в том, что управленческий опыт в системе местного самоуправления, созданные в регионе достижения, станут хорошими предпосылками для дальнейшей эффективной работы. Он пожелал успехов новоназначенному губернатору.

Айк Галумян, в свою очередь, поблагодарил за доверие, заверил, что он знаком с проблемами области и уверен, что в результате совместной работы они смогут их преодолеть.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1048548.html