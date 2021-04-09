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“Ноа” на последних минутах вырвала победу у “Пюника”

“Ноа” на последних минутах вырвала победу у “Пюника”

В рамках 19-го тура чемпионата Армении по футболу состоялся матч “Ноа” - “Пюник”.

Как передает «Арменпресс»,  командам в основное время не удалось забить ни одного гола. Действующий обладатель Кубка Армении “Ноа” на 4 минуте добавленного времени буквально вырвала у соперника победу. Гол Владимира Азарова стал для его команды победным.

“Ноа” с 25 очками в турнирной таблице на 4-м месте, “Пюник” с 12 очками на 8-м.

Ранее стало известно, что матч 19-го тура чемпионата Армении “Ширак” - “Алашкерт” отложен.


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