“Ноа” на последних минутах вырвала победу у “Пюника”

В рамках 19-го тура чемпионата Армении по футболу состоялся матч “Ноа” - “Пюник”.

Как передает «Арменпресс», командам в основное время не удалось забить ни одного гола. Действующий обладатель Кубка Армении “Ноа” на 4 минуте добавленного времени буквально вырвала у соперника победу. Гол Владимира Азарова стал для его команды победным.

“Ноа” с 25 очками в турнирной таблице на 4-м месте, “Пюник” с 12 очками на 8-м.

Ранее стало известно, что матч 19-го тура чемпионата Армении “Ширак” - “Алашкерт” отложен.