Матч “Ширак” - “Алашкерт” перенесен

Матч 19-го тура чемпионата Армении по футболу “Ширак”- “Алашкерт” перенесен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В сообщении Федерации, в частности, говорится: “Принимая за основу пункт 16.01 регламента соревнований по профессиональному футболу ФФА, матч 19-го тура Премьер-Лиги Армении матч “Ширак”- “Алашкерт” переносится в связи со сложившейся форс-мажорной ситуации (дорога Ереван-Гюмри закрыта участниками акции протеста)”.