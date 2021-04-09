Матч “Ширак” - “Алашкерт” перенесен
16:39, 9 Апрель, 2021
Матч 19-го тура чемпионата Армении по футболу “Ширак”- “Алашкерт” перенесен.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В сообщении Федерации, в частности, говорится: “Принимая за основу пункт 16.01 регламента соревнований по профессиональному футболу ФФА, матч 19-го тура Премьер-Лиги Армении матч “Ширак”- “Алашкерт” переносится в связи со сложившейся форс-мажорной ситуации (дорога Ереван-Гюмри закрыта участниками акции протеста)”.
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