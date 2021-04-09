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Матч “Ширак” - “Алашкерт” перенесен

Матч “Ширак” - “Алашкерт” перенесен

Матч 19-го тура чемпионата Армении по футболу “Ширак”- “Алашкерт” перенесен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В сообщении Федерации, в частности, говорится: “Принимая за основу пункт 16.01 регламента соревнований по профессиональному футболу ФФА, матч 19-го тура Премьер-Лиги Армении матч “Ширак”- “Алашкерт” переносится в связи со  сложившейся форс-мажорной ситуации (дорога Ереван-Гюмри закрыта участниками акции протеста)”.


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