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США уведомили Турцию, что на следующей неделе два военных корабля пройдут через Босфор

США уведомили Турцию, что на следующей неделе два военных корабля пройдут через Босфор

Два военных корабля США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Министерстве иностранных дел Турции.

"В соответствии с конвенцией Монтрё нас уведомили по дипломатическим каналам 15 дней назад о том, что два военных корабля США войдут в Черное море. Корабли будут находиться в Черном море до 4 мая", - сказал собеседник агентства.


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