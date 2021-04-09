США уведомили Турцию, что на следующей неделе два военных корабля пройдут через Босфор

Два военных корабля США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Министерстве иностранных дел Турции.

"В соответствии с конвенцией Монтрё нас уведомили по дипломатическим каналам 15 дней назад о том, что два военных корабля США войдут в Черное море. Корабли будут находиться в Черном море до 4 мая", - сказал собеседник агентства.