Араик Арутюнян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Грайра Овнаняна

9 апреля президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил семье благотворителя Грайра Овнаняна телеграмму соболезнования. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

В телеграмме говорится:

“Я глубоко опечален кончиной Грайра Овнаняна, американского бизнесмена армянского происхождения, филантропа, общественного деятеля, члена Попечительского совета Всеармянского фонда “Айастан” и президента Армянской ассамблеи Америки.

Грайр Овнанян достойно причислен к благодетелям армянского народа, к его великим сынам, которые полны безграничной любви и веры в свою историческую родину, лелеют мечту видеть Мать-Армению среди могучих и развитых страна мира и делают все, чтобы сделать это реальностью.

При непосредственном спонсорстве и действенном участии Овнаняна в Арцахе были осуществлены многочисленные жизненно важные программы, благодаря которым решались важнейшие задачи в сферах образования, науки, здравоохранения и в других.

За исключительные заслуги во благо Республики Арцах Грайр Овнанян был удостоен высоких государственных наград.

В этот тяжелый час невосполнимой потери от имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и поддержку родным и близким покойного, желаю стойкости и силы духа.

Жизнь и дело Грайра Овнаняна - яркий пример патриотизма, который навсегда останется в истории армянского народа”.