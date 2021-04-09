Премьер-министр Армении направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Грайра Овнаняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с кончиной предпринимателя и благотворителя Грайра Овнаняна направил телеграмму соболезнования. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

“С глубокой скорбью узнал о кончине известного предпринимателя и благотворителя Грайра Овнаняна.

Неоценима роль господина Овнаняна в деле развития и становления Армении и Арцаха.

Усилиями господина Овнаняна были реализованы десятки программ, направленных на восстановление зоны бедствия, строительство автомагистрали Горис-Степанакерт, создание Всеармянского фонда “Айастан”, на решение многочисленных социально-экономических проблем нашего народа и на защиту интересов Армении и Арцаха за рубежом.

Известный меценат навсегда останется в нашей памяти как достойный сын армянского народа, чья деятельность была направлена на развитие и процветание Родины.

Выражаю свои глубокие соболезнования семье, родным, коллегам господина Овнаняна и всему армянству.

Покойся с миром, Великий благотворитель”, - говорится в телеграмме соболезнования премьер-министра.