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Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

Умер супруг Елизаветы II принц Филипп
Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец в Twitter.
"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении.
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