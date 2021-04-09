Инвестиционный портфель 2020 года ЕБРР был самым большим

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел онлайн разговор с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Поздравив Одиль Рено-Бассо со вступлением в должность президента ЕБРР, премьер-министр сказал: “Армения высоко ценит партнерство с ЕБРР, свидетельством которого являются успешные программы на финансовом рынке, в энергетике, сельском хозяйстве и в других сферах. Я хотел бы подчеркнуть важность продолжающегося диалога между правительством Республики Армения и ЕБРР в контексте содействия структурным реформам нашей страны, улучшения инвестиционного климата и повышения его конкурентоспособности”.

Премьер с удовлетворением отметил, что в 2020 году инвестиционный портфель ЕБРР в Армении составил 160 миллионов евро, что является крупнейшим годовым пакетом за весь период партнерства. Никол Пашинян коснулся социально-экономической ситуации, которая образовалась в результате войны, и представил действия правительства по преодолению проблем. Премьер-министр подчеркнул, что Армения не жалеет сил для решения гуманитарных проблем, появившихся в Арцахе вследствие военной агрессии Азербайджана. Отметил и действия международного сообщества и финансовых институтов для преодоления гуманитарного кризиса. В этом контексте премьер-министр обратил внимание президента ЕБРР на возможности оказания содействия.

Президент ЕБРР отметила, что банк строит надежные партнерские отношения с Арменией, заинтересован в углублении сотрудничества в развитии инфраструктуры, энергетики, частного сектора, финансовых институтов, а также в финансировании новых программ. Одиль Рено-Бассо сочла работу с Министерством финансов РА эффективной, что является прочной основой для успешного расширения совместных партнерских инициатив.

Собеседники обменялись мнениями по актуальной повестке сотрудничества, а также по будущим программам. Обе стороны отметили необходимость повышения конкурентоспособности частного сектора. Президент ЕБРР высоко оценила инициативы, направленные на стимулирование экономической активности женщин. Премьер-министр подчеркнул, что правительство поощряет активное вовлечение женщин в различные сферы, в том числе в малый и в средний бизнес, что является одним из важных инструментов преодоления бедности и экономического процветания.

Обсуждались также вопросы, связанные с инфраструктурными проектами, в том числе со строительством автодорожного коридора Север-Юг. Никол Пашинян коснулся разблокировки региональных каналов коммуникаций, отметив, что открытие коммуникационных инфраструктур может быть перспективным для совместных проектов.

Премьер-министр подтвердил поддержку Армении 5-летней стратегии ЕБРР, приоритеты которой соответствуют приоритетам правительства Республики Армения, добавив, что наша страна будет рада принять у себя годовое собрание ЕБРР 2024, и это решение уже принято.