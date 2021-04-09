Министр юстиции и посол США обсудили реформы сферы

Министр юстиции Рустам Бадасян принял делегацию посольства США в Армении во главе с чрезвычайным и полномочным послом Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства юстиции Армении.

Министр Бадасян поблагодарил правительство США и лично посла за их содействие антикоррупционным реформам и реформам в Полиции Армении. Также и исполняющего обязанности директора миссии USAID в Армении Дэвида Хоффмана за эффективное сотрудничество.

В беседе с послом министр обратился к опубликованному Госдепартаментом США отчету “Права человека 2020”, в котором есть и часть, посвященная Армении, представил реформы в сфере конфискации имущества незаконного происхождения и судебной системы, а также подчеркнул, что правительство Армении продолжит реализацию программы реформ.

Линн Трейси высоко оценила работу, проделанную Министерством юстиции в области координации, подчеркнув, что, несмотря на проблемы прошлого года, в этих областях был зарегистрирован ощутимый прогресс. Посол Трейси подтвердила поддержку правительства США реформам.

Исполняющий обязанности директора USAID Дэвид Хоффман объявил о запуске новых пятилетних программ по борьбе с коррупцией и правосудию.

В ходе встречи министр Бадасян подчеркнул необходимость более эффективных действий со стороны партнеров США по поводу политики Азербайджана в вопросе возвращения армянских военнопленных и других задержанных гражданских лиц. Министр подчеркнул, что эти люди являются военнопленными в смысле международного гуманитарного права, поэтому заявления азербайджанской стороны по этому поводу безосновательны.

Была обсуждена и работа по Антикоррупционному комитету, Антикоррупционному суду, а также ряд вопросов, связанных с предстоящими парламентскими выборами. Посол подчеркнула, что внеочередные парламентские выборы 2018 года установили высокий стандарт демократических, свободных и справедливых выборов в регионе, и выразила надежду, что этот ориентир будет сохранен во время предстоящих выборов. В связи с этим Рустам Бадасян подчеркнул, что у правительства есть политическая воля к проведению всех выборов свободно и прозрачно, тем самым подтверждая тот факт, что Армения является страной с самой сильной демократией в регионе.