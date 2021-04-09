Новый театральный зал, премьеры: директор Театра музыкальной комедии о предстоящих программах

Государственный театр музыкальной комедии имени Акопа Пароняна этот год начал весьма активно, представив зрителям насыщенный репертуар.

На пресс-конференции в зале «Арменпресс» директор Государственного театра музыкальной комедии им. Акопа Пароняна Каро Шахбазян отметил, что активность зрителей была заметна еще в декабре 2020 года, когда за короткие сроки было принято решение о постановке новогодних спектаклей

“Были опасения, так как были эпидемия, война, однако, к нашему удивлению, зал был переполнен. Конечно, говорить, переполнен, весьма относительно. Так как из-за эпидемии, была обеспечена социальная дистанция между зрителями, но, тем не менее, активность была, что очень воодушевляло”, - сказал Каро Шахбазян.

Такая же активность публики продолжалась и в последующие месяцы. По словам Каро Шахбазяна, зрители соскучились по театру. Театр откликнулся на энтузиазм публики и представил новую насыщенную программу, спектакли: “Лучше поздно, но хорошо”, “Любовный четырехугольник”, “Ревизор”, “Любовный переполох”, “И китаец может быть армянином”, “Армянские и мировые оперетты за один вечер” и т. д. В репертуаре было более 25 спектаклей.

“Я хочу отметить очень важную вещь. Мы в 2020 году планировали открыть малую сцену имени Ерванда Казанчяна, но из-за эпидемии открытие было отложено. Плошадь уже полностью отремонтирована, приобретено новое имущество, звуковое и световое оборудование. Все почти готово, и мы планируем открыть эту сцену в этом году”, - сказал Каро Шахбазян.

“Гримерная для женщин” Родольфо Сантаны, которую в прошлом году отрепетировали и поставили на большой сцене театра, была показана всего раз. Первоначально спектакль предназначался для малой сцены Ерванда Казанчяна. А теперь он ждет открытия новой сцены.

В ближайшее время будут и премьеры. Каро Шахбазян сообщил, что репетируется спектакль Э. Радзинского “Нерон и Сенека”. Репетиции и постановку проводит главный режиссер театра Акоп Казанчян.

Репетиции спектакля “Ключ для двоих” в постановке Ануш Саргсян начались в 2020 году. Он будет представлен публике в ближайшее время.

Будут и детские спектакли. Театр пригласил художественного руководителя Степанакертского театра Рузан Хачатрян для постановки спектакля по мотивам “Белоснежки и 7 гномов”. Каро Шахбазян заверил, что премьера состоится через месяц-два. Еще одно представление будет на основе всем знакомого произведения. Вскоре зрителю будет представлен “Храбрый Назар”, для которого музыку пишет композитор, пианист, народный артист Армении Мартин Вардазарян. В нем задействовано более 100 артистов: актерский состав, хор, солисты, оркестр, балетная труппа.

В течение этого года на суд зрителей будет представлен и мюзикл, включивший отрывки из 19 мировых мюзиклов.

Каро Шахбазян также сообщил, что в их программах важное место занимают и гастроли в областях. В этом году они уже побывали в Котайкской области, в ближайшее время планируют посетить Сюник и Тавуш.