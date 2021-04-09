В Индии впервые выявили более 130 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Минздрав Индии за минувшие сутки выявил в стране рекордные с начала пандемии 131,9 тысячи новых случаев коронавируса.

Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 13 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11,9 миллиона человек, продолжают лечение около 979 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 167 тысяч человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Наибольшее число заболевших пришлось на штат Махараштра, где за минувшие сутки выявлены более 56,2 тысячи новых случаев. Ранее власти штата продлили действующий в Махараштре ночной комендантский час, а также разрешили торговым центрам, барам, ресторанам и небольшим магазинам работать только для доставки еды и посылок.

Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Чхаттисгархе (10 652), Уттар Прадеше (8474), Дели (7437) и Карнатаке (6570).

Также минздрав отметил, что за минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 780 смертей, связанных с COVID-19.