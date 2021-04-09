У здания МО сложилась напряженная ситуация

Родные без вести пропавших и плененных во время и после 44-дневной войны в Арцахе военнослужащих проводят акцию протеста у Министерства обороны Армении.

Как передает «Арменпресс», родители требуют встречи с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и начальником Генштаба Артаком Давтяном.

У здания собралось множество полицейских.

Участники акции протеста пытались прорвать ворота главного входа в здание МО, в результате часть они были повреждены. Полицейским удалось отстранить их от ворот. Прибыл начальник полиции Ваге Казарян, который ведет переговоры с участниками акции протеста.

С 8 апреля родные без вести пропавших военнослужащих проводят акцию протеста перед зданием Министерства обороны. Они перекрыли входы в МО и не позволяют сотрудникам ведомства выходить с территории, требуя решения их вопросов.

Участникам акции вчера было предложено, составить группу из нескольких человек, которых примет министр, однако они не согласились и требуют, чтобы министр или начальник Генштаба ВС лично вышел бы к ним.