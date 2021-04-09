Тигран Мкртчян встретился с министром иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис принял посла Армении в Литве Тиграна Мкртчяна в связи с завершением дипломатической миссии в Литве 8 апреля. (Тигран Мкртчян отозван с должности посла Армении в Литве, Латвии и Эстонии).

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Армении в Литве, Латвии и Эстонии, Ландсбергис высоко оценил вклад посла Мкртчяна в дело расширения и укрепления дружественных отношений между Литвой и Арменией и пожелал послу успехов в его дальнейшей дипломатической деятельности.

Посол Мкртчян выразил благодарность за теплые слова и за содействие, оказываемое МИД Литвы во время его пребывания на посту, и выразил уверенность, что армяно-литовская дружба и впредь будет развиваться.

В ходе встречи стороны коснулись также отношений Армения-ЕС, мероприятий по борьбе с COVID-19, проводимых в обеих странах, внутриполитических и региональных развитий в Армении, организации предстоящих визитов на высоком уровне.

Министр Ландсбергис подчеркнул готовность правительства Литвы продолжать содействовать процессу демократических реформ в Армении и делиться с Арменией своим лучшим опытом.