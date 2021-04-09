Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил о "нечистых играх" вокруг российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

По его словам, договор на поставку вакцины в Австрию почти готов, в случае его подписания на следующей неделе первые партии препарата могли бы быть доставлены до конца апреля.

"С поставками других вакцин есть проблемы, мы готовы помочь Австрии. Но вокруг идут нечистые игры. Речь идёт об интересах огромных фармконцернов. На карту поставлены миллиарды и ещё раз миллиарды", - сказал Любинский в интервью австрийской газете Salzburger Nachrichten,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вакцина с самого начала представлялась в плохом свете. Потом Lancet опубликовал позитивный анализ о ней. Около 60 стран уже применяют "Спутник V". Теперь вдруг говорят, что производства недостаточно. Это лоббизм нападет повсюду. Он гласит о том, что "Спутник" не следует использовать, потому что вакцина российская. Но люди, в том числе в Австрии, видят это. Согласно опросам, две трети готовы привиться этой вакциной", - заключил Любинский.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что решительно выступает за приобретение у России вакцины "Спутник V", а также допустил возможность регистрации препарата на национальном уровне, если процедура одобрения европейским регулятором затянется.

"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.