Родители военнослужащих срочной службы проводят акцию протеста у здания правительства

Родные военнослужащих срочной службы, служащих в Арцахе, перед зданием правительства проводят акцию протеста, требуя демобилизовать их сыновей.

Как передает «Арменпресс», родители составили группу из 7 человек, которая встретится с премьер-министром.

Родители уже не раз проводили подобные акции, встречались с премьер-министром и поднимали волнующие их вопросы.

С 8 апреля родные без вести пропавших военнослужащих проводят акцию протеста перед зданием Министерства обороны. Они перекрыли входы в МО и не позволяют сотрудникам ведомства выходить с территории, требуя решения их вопросов. Вечером того же дня, когда самолет, на котором должна была вернуться группа армянских военнопленных, прибыл из Баку в Ереван пустым, их родители также присоединились к родителям без вести пропавших военнослужащих, собравшихся у МО.

С раннего утра 9-го апреля родные пленных ширакцев перекрыли все дороги, ведущие в область: оромский участок дороги Ереван-Гюмри, а также дороги из Джаджура и Ашоцка. Военнослужащие были захвачены в плен в Хцаберде 16 декабря 2020 года.