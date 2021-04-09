Володин встретится со спикерами парламента Армении и Сената Узбекистана

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сообщил журналистам о предстоящих на следующей неделе встречах с делегациями парламента Армении и Сената Узбекистана во главе с их спикерами.

"На следующей неделе запланированы международные встречи. Госдуму посетят делегации парламентов Армении и Узбекистана во главе со спикерами", - сказал Володин.

"В ходе двусторонних встреч с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном и председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой мы продолжим диалог о развитии межпарламентских отношений", - добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, встреча с Мирзояном запланирована на 13 апреля, а с Нарбаевой - на 14 апреля.